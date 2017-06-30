تصدر في عاصمة أو أكثر من عواصم الغرب مطبوعات دورية مستمرة اسم بعضها على سبيل المثال "دليل الشخصيات البارزة في ...." ويُدرجون المادة ويظهر فيها الشخصية على غرار دليل التلفونات القديم – تُظهر اسمه وعنوانه البريدي والنادي الذي ينتمي إليه (أقرب مثل هو دليل هو إز هو) تتقاسمه انجلترا وأميركا.

ومن المعلومة الصغيرة ننجذب إلى الشخصية وهوايتها وطبقتها البشرية، ونستشف من المعلومة الصغيرة كيف يسلو وكيف يقضي وقت فراغه.

وفي حياة رجالنا ونسائنا المميزين شيء من السحر والغموض لا يمكن رصده رغم أنهم لم يكن لديهم ما يخسرونه لو كونوا علاقات صداقة ورابطة اجتماعية ناجحة ومثمرة بواسطة الصلة اليومية مع المنتديات الاجتماعية.

روح المبادرة التى صاحبت إنشاء المراكز في الرياض مثلاً أعطت أكثر في بداياتها، ولا نرى التراجع الذي أصاب بعض المشروعات الاجتماعية في بلادنا قد أصاب تلك المراكز (والمثل مركز الملك سلمان الاجتماعي)، فالنموذجية عرفت طريقها إليه.

من جاءوا بوسائل التواصل الاجتماعي عرفوا الحاجة واستقطبوا الناس من مختلف المشارب وصار المشترك يكتب سطراً أو سطرين عن هوايته وما يحب من الفنون والعلوم، وماذا يعمل في حياته. ونجحت الفكرة نجاحاً منقطع النظير.

لكن تويتر وفيسبوك وغيرهما أعطت للمتصفح خليطاً غير مصنّف، ولا تستطيع البحث فيه إلا على طريقتهم، وهي ليست مصممة لهذا الغرض الذي في بالي.

وما في ذهني هو العمل على إخراج خدمة إليكترونة ولنسمّها مثلاً: دليل البارزين في المملكة العربية السعودية. تبدأ مثلاً بأسماء الأطباء حسب التخصص، يليهم المهندسون على تصنيفاتهم من إنشائي إلى مدني إلى ميكانيك. يليهم الرياضيون، ويتبعهم الأدباء من شعراء وروائيين وكتاب صحف. وميادين البروز كثيرة أكثر مما استطيع إدراجه.

هذا الدليل الرقمي يجري تحديثه على فترات، بحيث استطيع الاتصال والحديث مع الشخصية (بالاتفاق معه طبعاً) عن أمور مشتركة أو ذات مصالح للطرفين.

كان دليل الهاتف يسد جزءاً من هذا النقص، والآن "دليلي احتار!"



*نقلا عن "الرياض"