استيراد الفتوى وتصديرها

* أذكر أني قرأتُ قبل سنوات حكاية أحد العائدين من (أفغانستان)؛ حيث أكّدَ في حوار مطول مع (صحيفة الشرق الأوسط) بأنه لم يكن مقتنعًا بفتوى (وجوب الجهاد في الأراضي الأفغانية لمواجهة الغزو السوفيتي)؛ التي انتشرت حينها، ولها امتثل طائفة من الشباب المتحمِّس من مختلف الدول العربية.

* يقول ذلك الرجل: وبحثاً عن القَوْل الفَصْل: ذهبتُ إلى (الشيخ محمد ابن عثيمين) في مدينته (عُنيزة) مُسْتَفْتِيَاً؛ حيثُ أجابني: بأنّ (الحكم على الشيء فرع عن تصوُّره)؛ وبالتالي لا يمكنه إبداء الرأي في واقع يجهله.

* وأضاف ثمّ مع الضغط الاجتماعي تحت تأثير ما يُعرف وقتها بالصّحْوة، ولاسيما أني كنتُ إمام مسجد في (مكة المكرمة)، قرّرتُ السفر إلى (أفغانستان) للوقوف على الواقع هناك؛ إذ التقيتُ بعضَ مَن كانوا يُسَمّون بـ(أمراء الجهاد)، ومنهم: (صبغة الله مجدّدي، وعبدالرب الرسول سياف)، وكلاهما أكّدا بصريح العبارة: (نحن هنا لسنا بحاجة للرّجَال، نحن بحاجة للمال).

* عاد ذلك الرّجل إلى (الشيخ ابن عثيمين) الذي أمَرَ طُلَّابه بتسجيلِ أقواله ومشاهداته، ثمّ بناءً عليها؛ قَال: بـ(عدم وجوب الجهاد في أفغانستان)، فانتشرت (تلك الفتوى) التي خالفت يومها توجُّهات الكثير من الشباب وتطلعاتهم؛ ولأنه السبب فيها؛ فقد هجروه، ونقموا عليه؛ ولذا اضطر للعودة إلى (أفغانستان)، والانضمام إلى إحدى الجماعَات، حيث أكمل مسيرة -أوضح بأنه نَدِمَ عليها- بعد أن ألقت به في السِّجن عِدة سنوات.

* المهم في تلك الحكاية أن (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله) استحضر (فقه الواقع) قبل إصدار الفتوى، وذاك درس أرى أهمية أن يتنبَّه إليه الفقهاء في عصرنا اليوم، ولاسيما مع انتشار وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية العابرة للحدود؛ فبعض الفتاوى الصادرة قد لا تتفق مع المذهب الفقهي لبَلَد المُسْتَفْتِي، وخصوصيته، التي قد تختلف عن ما هو خارجه، أو أن فقهاءه لا يرون العمل بها (أعني بالفتوى) حاضراً لسببٍ ما؛ خاصة في (النوازِل).

* أخيراً هل يمكن أن يكون تصدير الفتوى أو استيرادها، وعولمتها هو العامل الرئيس في الفوضى التي يعيشها عامة المسلمين؟! وهل نتيجة ذلك تلك الصدامات الفكرية التي نراها؟! (ربما)، تلك مجرد اجتهادات وتساؤلات؛ والقضية تبقى بانتظار رأي أهل العلم والاختصاص.

*نقلا عن "المدينة"