القوات السعودية تصد هجوماً حوثياً قبالة جازان

قصف طيران #التحالف_العربي، ظهر الأحد، مواقع جديدة تابعة لميليشيات الحوثي وحرس المخلوع علي عبدالله صالح، قبالة الخوبة التابعة لمنطقة جازان.

وذكر مراسل "العربية"، أن الفرق الاستطلاعية على الأرض رصدت عربات عسكرية للميليشيات تحمل عشرات العناصر، فيما رصدت في موقع آخر محاولة بعض العناصر الحوثية المسلحة التقدم باتجاه الحدود #السعودية.

وأفادت مصادر عسكرية أن مدفعيات #القوات_السعودية تعاملت مع بعض المواقع التي استقرت فيها الميليشيات، فيما كان استهداف العناصر الأخرى بتوجيه طيران التحالف إليها، وأسفرت العملية عن مقتل ما يزيد عن 40 عنصراً من الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين، وتدمير 3 عربات عسكرية كانت تقل الحوثيين إلى الحدود السعودية.