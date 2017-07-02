المعلمي: قطر تدعم الإرهاب لزعزعة أمن السعودية

أشار المندوب الدائم للسعودية في #الأمم_المتحدة، عبد الله المعلمي إلى أن #قطر ما زالت مصرّة على زعزعة أمن #السعودية ودول المنطقة ودعم #الإرهاب الذي هدد العالم بأسره.

وقال المعلمي، في بيان، نشرته وزارة الخارجية السعودية الأحد، إن "السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قراراً سيادياً بمقاطعة قطر، وذلك حفاظاً على ضبط الأمن في المنطقة، والضغط على #الدوحة لوقف دعم الإرهاب".

كما تابع المعلمي أن "قطر اختارت أن تكون #إيران حليفاً لها، واستمرت 20 عاماً بدعم الجماعات الإرهابية، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة".

وأكد قائلاً: "حفاظاً من الدول الأربع على إبقاء قطر في محيطها الطبيعي، فقد أُعطيت فرصاً عدة لوقف دعمها للإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، آخرها في عامي 2013 و2014، إلا أن هذه المساعي فشلت، ولم تلتزم الدوحة بالمطالبات".