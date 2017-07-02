بالفيديو.. أدق تفاصيل الحجر الأسود

نشرت الرئاسة العامة لشؤون #المسجد_الحرام والمسجد النبوي فيديو يبين تفاصيل دقيقة للحجر الأسود وسط الإطار الفضي في الركن الذي يبدأ منه طواف المسلمين.

وأوضح #مقطع_الفيديو الشكل العام للحجر الأسود وقطعه الثماني الصغيرة المثبتة في اللبان العربي الذي يتخذ اللبان اللون الأسود المقارب لقطع الأحجار الثمانية التي تعرضت للتكسير في التاريخ القديم.

وكانت "العربية.نت" نشرت تقريراً في وقت سابق عن الحجر الأسود وتاريخه على مر الأزمان في تكويناته والمواد المحيطة به.

قليل من الناس يعرف أن اللبان العربي الشحري أو الحوجري يملأ التجويف بين قطع الحجر الأسود السبعة التي تبلغ أكبرها 2 سم وأصغرها 1 سم والتي يتم تثبيتها بواسطة اللبان ذو الرائحة الزكية ويأخذ اللبان اللون الأسود بواسطة مادة أخرى تزيد من صلابته.

وكان مقطع فيديو انتشر في ذي الحجة العام الماضي ظهر الصائغ فيصل محمد محمود بدر حفيد صانع باب #الكعبة الأول في العهد السعودي وهو يعمل صيانة للحجر الأسود والمواد المحيطة به.

ويحتاج الحجر الأسود لصيانة دورية نتيجة ضغط الناس والحرارة كما أن بعض #الحجاج ولعدم الوعي في هذا الجانب يحاول أن يأخذ شيئا من الحجر كما هو الحال مع ستارة الكعبة.

ويتكون الحجر الأسود من سبع قطع صغيرة وهذا نتيجة لما حدث له في فترة من الفترات الزمنية البعيدة أصغرها تبلغ 1 سم وأكبرها 2 سم ولها عمق يتم تثبيتها باللبان العربي في الإطار المكون من الفضة الخالصة الذي يحوي ويحمي الحجر.

صيانة الحجر الأسود

نظرا لحرارة الأجواء ولبعض الممارسات الخاطئة من الحجاج والمعتمرين يتعرض الحجر لضغوط وتتعرض المادة المثبتة لشقوق فتحتاج لصيانة. ويتم استخدام الحرارة في تسييح المادة، وإعادة تماسكها من جديد وتثبيت الأحجار السبعة داخلها.

وتستغرق عملية الصيانة في العادة ما بين ساعة لساعتين حتى تتم إعادة المكان لسابق عهده وفتحه من جديد أمام الطائفين بعد أن يتم الاطمئنان لسلامة الحجر الأسود.