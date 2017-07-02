محمد بن سلمان.. ماذا تتوقعـون منه؟

أتيحت لي فرصة الالتقاء بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ثلاث مرات حتى الآن.. المرة الأولى كانت في إسلام أباد عام 2014 حين استمع معـنا لكلمة ضافية من الملك سلمان (الذي كان حينها وليا للعهد) عن أهداف زيارته للشرق..

.. كانت المرة الثانية هي التي سمعته فيها متحدثا وتعرفت فيها لأول مرة على أفكار سموه.. فاجأنا بجلسة مفتوحة وغير متوقعة أثناء الزيارة التي قام بها خادم الحرمين لأمريكا في سبتمبر2015.. كان يجلس بقربي حينها الأستاذ على الحازمي (رئيس تحرير صحيفة سبق) الذي سألني قبل حضوره: هل استمعت للأمير محمد من قبل؟ قلت: لا.. هز رأسه وقال: "شيء مو طبيعي"..

لم يكمل جملته كون الأمير دخل المجلس مصافحا الجميع بإبتسامة صادقة.. وبعـد تبادل عبارات الترحيب والمجاملة استلم دفـة المجلس وزمام الحديث، وأدركت بسرعة مغزى كلمة الأستاذ علي..

كان الأمير محمد ملما بتفاصيل وخلفيات كل مسألة يتحدث فيها.. لا يتحدث من خلال الوعود والأمنيات بل من خلال الأرقام والنســب والاحصائيات.. يستشهد بدراسات خاصة بنا وأخرى مرت بغيرنا.. تحدث عن رؤيته للمستقبل، ودور صندق الاستثمارات العامة،والانتقال التدريجي من اقتصاد النفط،والنمو المتوقع لصناعة التعدين،وعزمه توطين الصناعات العسكرية من خلال شروط الشراء المسبقة..

تحدث عن رؤية 2030 (قبل الإعلان عنها رسميا) وتوقعاته للصناعات الاستراتيجية، والترفيهية، وتحويل المملكة لمنطقة جاذبة للاستثمارات العالمية.. تحدث عن المواطن وقال ان زيادة دخله وتسهيل فرص نجاحه (وقبل ذلك توفير احتياجاته الأساسية) سيصب في النهاية لصالح الوطن والناتج المحلي.. تحدث كذلك عن المزايا الإقليمية والجغرافية والاستراتيجية للسعودية (مثل وجودها بين الشرق والغرب وامتلاكها أكبر خط ساحلي تمر به تجارة العالم) وكيف يمكن استغلال ذلك لصالحنا...

لم يكن ممن يدارون الأخطاء أو يبررون العيوب وقال صراحة إن أنظمتنا الادارية والاستثمارية الحالية لا تشجع العالم على الاستثمار لدينا.. تساءل لماذا يضطر المواطن السعودي للسياحة في الخارج بينما بلده أولى بملايين الريالات التي تصرف في القطاع السياحي.. تحدث عن صندوق الاستثمارات العامة وقال أنه لا يرضي طموحاتنا ولكننا سنعمل على وصوله للمركز الأول عالميا وتشكيله رافـدا أساسيا للاقتصاد (وبدأ يسرد النسب التي يتوقعها لنمو الصندوق عاما بعد عام).. تحدث أيضا عن صناعة التعدين وقال أن السعودية تمتلك مناجم معروفة ولكنها غير مستغلة رغم قيمتها الموازية للنفط (وقـدم أرقاما لا أتذكرها، ولكنها أيضا تتصاعد عاما بعـد عام)...

كان أكثر جراءة وانفتاحا (ربما بسبب خصوصية المجلس) من حديثه التلفزيوني مع الزميلين الدخيل والشريان.. كان بمثابة تسونامي من الأفكار والطموحات والأرقام التي عجزت عن متابعتها شخصيا.. كان بالفعل "مو طبيعي" لأنني لـو سمعته من خلال الراديو لقلت أنه يقرأ أوراقا جاهزة أو تقارير أعدت له مسـبقا.. ولكن الرجل كان مندمجا مع أفكاره، مدركا لأرقامه، معتمدا على دراساته، واثقا من رؤيته للمستقبل...

ورغم كل هذا تمنى على الحضور عدم الكشف عن هذه الخطط لأنه يفضل -كما قال- أن تتحدث عن نفسها ويراها الناس مطبقة على أرض الواقع (وبالفعل، لم تمض سوى عامين حتى رأينا كثيرا منها على أرض الواقع)!!.



*نقلا عن "الرياض"