الأمير خالد الفيصل يعزي في وفاة معلمه عبدالواحد طاشكندي

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الليلة الأحد واجب العزاء لذوي الفقيد #عبدالواحد_طاشكندي في منزل أسرته بالعاصمة المقدسة.

وسأل #أمير_منطقة_مكة المكرمة الله تعالى الرحمة للفقيد وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان #طاشكندي أحد معلمي الأمير خالد الفيصل في المرحلة الثانوية بمدارس #الطائف النموذجية في أواخر السبعينات الهجرية.

من جهتها، ثمنت أسرة الفقيد لفتة الوفاء الإنسانية من #الأمير_خالد_الفيصل ووصفتها بـ"غير المستغربة على قيادات هذا البلد المعطاء"، مثمنين للأمير خالد الفيصل "صدق المشاعر والمواساة".