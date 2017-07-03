الجبير: سندرس الرد القطري بدقة قبل اتخاذ المواقف

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إننا "نتمنى أن يكون رد قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً".

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني، زيغمار غابرييل، في جدة، أن "الهدف من وراء الإجراءات المتخذة بحق قطر هو تغيير في سياساتها التي تسيء لها ولدول المنطقة ولدول العالم (..) نتطلع لاستلام هذا الرد ودراسته بدقة، ومن ثم اتخاذ المواقف اللازمة تجاهها".

وأوضح الوزير السعودي أنه اتفق مع نظيره الألماني على أهمية وقف دعم #الإرهاب وتمويله، ووقف دعم التطرف والتحريض والكراهية والتدخل في شؤون دول الجوار.

وقال: "عبرت لمعاليه عن تطلعات الدول الأربع.. على أن يكون رد الأشقاء على طلبات الدول الأربع إيجابياً لكي نستطيع أن نصل لحل لهذه الأزمة".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وأكد الجبير أن "أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكوراً في اتفاق عام 2014"، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لقطر بناء على طلب من الوسيط الكويتي.

من جانبه، اعتبر غابرييل أن حل #أزمة_قطر يجب أن يتضمن وقف تمويل المنظمات المتطرفة في المنطقة، مشيراً إلى أن برلين "تهتم بوحدة مجلس التعاون الخليجي وتدعم الوساطة الكويتية في الأزمة".

وقال الوزير الألماني "اتفقنا مع #السعودية على ضرورة إنهاء أي دعم لمنظمات المتطرفة".

وأضاف أن برلين تتمسك بوحدة الأراضي العراقية وتعارض أي مخططات للتقسيم. وفي الشأن اليمني، اعتبر أنه "يجب وقف محاولات الحوثيين و(المخلوع) علي صالح للسيطرة على اليمن".