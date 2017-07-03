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ترمب بعد اتصاله بالملك سلمان: أمور مهمة تحصل

المصدر: دبي – العربية.نت
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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، إن هناك أموراً مهمة تحصل، وذلك عقب اتصاله بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف #ترمب، في تغريدات على حسابه في تويتر أنه "اتصلت بالملك سلمان أمس وتباحثنا حول السلام في الشرق الأوسط".

وفي تغريدة أخرى قال #الرئيس_الأميركي إنه يعتزم الحديث مع مسؤولين من ألمانيا وفرنسا في وقت لاحق، الاثنين، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يحضر ترمب في وقت لاحق هذا الأسبوع قمة مجموعة العشرين في هامبورغ. وقالت #الحكومة_الألمانية إن ترمب سيلتقي المستشارة أنجيلا ميركل قبل القمة.

كلمات دالّة

#ترمب, #الرئيس الأميركي, #الحكومة الألمانية

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