تفاصيل إنقاذ مبتعث سعودي لطفل أميركي من موت محقق

أنقذ #مبتعث_سعودي طفلا أميركياً اختنق بقطعة حلوى في محل للحلاقة، حيث بادر المبتعث "حمود كليبان" بعملية الإنقاذ بعد انقطاع الهواء عن الطفل الذي يبلغ من العمر (9 سنوات)، حيث لاقى الحدث تفاعلاً أشادت به صحف أميركية، اليوم الاثنين.

وقامت عائلة الطفل بشكر المبتعث بعدما أنقذ حياة ابنها من الاختناق وتوقف الحلوى في حلقه، حيث وصفه جد الطفل بـ "البطل" بعد إنقاذ حفيده الذي يدعى جايدن.

وكشفت والدة الصبي ميليسا بالاس، عن تفاصيل الواقعة، موضحة أن "الله أرسل الشاب السعودي ليكون معنا وينقذ ابننا، عندما كنا في محل الحلاقة في مدينة فالبارايسو، بولاية إنديانا الأميركية".

وكان الصبي يجلس على الكرسي ينتظر دوره لقص شعره، عندها أوشك على الاختناق بقطعة من الحلوى توقفت في حلقه.

وأوضحت والدته أنها لم تعرف ما تفعله وبدأت في الصراخ، للحصول على المساعدة، وعندها ظهر #حمود_كليبان، واحتضن الطفل من الخلف، ووضع يديه تحت أضلاعه، وظل يضغط حتى خرجت قطعة الحلوى من فم الطفل، في موقف صعب للغاية، بعد أن أوشك الطفل على الموت.

وأشار #المبتعث_السعودي_الكليبان إلى أن الموقف كان مخيفاً، وذكّره بصديق له في المملكة فقد ابنه في حادث مماثل، ولهذا أسرع لإنقاذ الطفل حتى لا تتكرر المأساة.