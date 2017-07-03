حضر البحر وغاب البحارة

لا أحد ينكر أن الواجهات البحرية في مدن الشرقية، تعتبر من أفضل الواجهات في الكثير من دول العالم. بل إن معظم الدول العربية المطلة على البحر، لا تملك مثل هذه الواجهات. لكنها ورغم ذلك، فإنها واجهات بلا روح، لافتقاد شواطئها شبه الكامل للفعاليات البحرية.

الأمثلة حول ذلك كثيرة، فمثلا، من غير المعقول أن يكون لمدينة سياحية كالخبر، شواطئ تمتد لعشرات الكيلومترات، دون أن يتمكن أهلها أو ضيوفها من ممارسة السباحة بشكل آمن ومقبول. ومن غير المعقول أيضا، أن تكون كل تلك الشواطئ الممتدة من الراكة شمالا وحتى بداية شاطئ نصف القمر جنوبا، مخصصة للنظر فقط. فلا سباحة ولا فعاليات ولا مسابقات أو رحلات بحريه للصيد أو التنزه عبر القوارب.

حتى الآن لا يوجد للخبر مرفأ أو مارينا، تكون مهيأة لتقديم كامل الخدمات من صيانة وتجهيز ووقود، بحيث يمكن لأي شخص أن يوقف قاربه فيها ليستخدمه وقتما شاء مع عائلته أو أصحابه!!.

نحن لسنا على مدينة مطلة على المحيط بأمواجه العالية العاتية، بل في خليج شبه مغلق، تسهل مراقبته، ويسهل معها تحديد الأماكن المسموح فيها بالتجول بالقوارب السياحية والتنزه.

كما قلت في مقال الأمس، إن مدينة الخبر، بحاجة لأن تتحرك الهيئة العامة للترفيه، لتنظيم المسابقات والبطولات الشاطئية، والتنسيق مع الجهات المعنية للسماح بالرحلات البحرية، التي يتخللها وجبات الغداء أو العشاء، حتى لو كانت محصورة بين الكورنيش الجنوبي والكورنيش الشمالي.

شواطئ الخبر وواجهاتها البحرية، كلفت الدولة، مئات الملايين من الريالات، كي تظهر بهذه الصورة المتميزة، ولو استفدنا منها بشكل جدي، وفعلنا الأنشطة البحرية فإنها ستتميز أكثر. ولهذا أتمنى من الهيئة العامة للترفيه، تشكيل فريق متخصص من أبناء المدينة، لطرح وتداول الأفكار والمبادرات لعرضها على سمو الأمير سعود بن نايف، لاعتماد ما يراه مناسبا لخدمة أهل المنطقة وضيوفها من السائحين القادمين من داخل المملكة وخارجها.

ولكم تحياتي.

*نقلاً عن "اليوم"