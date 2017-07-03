خادم الحرمين يهنئ ترمب بعيد الاستقلال ويشيد بالعلاقات

بعث خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس دونالد #ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة #السعودية عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة للرئيس الأميركي، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق اطراد التقدم والازدهار"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما أشاد الملك سلمان بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

أيضاً بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود #ولي_العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.