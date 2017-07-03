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فيديو مرعب.. مصرع سعودي دخلت سيارته بناقلة وقود

المصدر: الرياض – العربية نت
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انتشر في موقع #التواصل_الاجتماعي "تويتر" مقطع #فيديو لحادث مروري أدى إلى مصرع مواطن #سعودي على الفور، نَتِيجَة اصطدام مركبته بناقلة وقود على امتداد طريق " #أبها#محايل - مثلث العيدة".

وأظهر الفيديو انفجار "الناقلة"، إثر اصطدام السيارة بها، في حين تجمع من كان في الطريق وهم ينظرون إلى لحظة #الانفجار في موقف صادم وسط سيارات الإسعاف و#الدفاع_المدني التي طالبتهم بالابتعاد وفتح الطريق أمام فرقها.

ولم يعرف إن تم إخراج جثة المواطن أم أنها تفحمت داخل السيارة، إذ يبدو أن الانفجار كان قوياً في موقع الحادث.

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