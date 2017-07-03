ماي باتصال مع محمد بن سلمان: على قطر التعاون ضد الإرهاب

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي في اتصال مع #ولي_العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان اليوم الاثنين ضرورة عمل قطر مع جيرانها من الدول العربية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب وأن تظهر التزاما واضحا بهذا الأمر، معتبرة أن "على قطر أن تلتزم بوضوح بمحاربة الإرهاب".

ورحبت ماي بتمديد الدول المقاطعة لـ #قطر المهلة الممنوحة للدولة للرد على قائمة المطالب الخليجية بـ48 ساعة.

وبحسب ما نُشر على وكالة الأنباء السعودية "واس": "أكد الجانبان خلال الاتصال قوة العلاقات الثنائية بين الدولتين وعلى ضرورة زيادة التعاون بينهما في ضوء رؤية المملكة 2030 وعلى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين. كما أكدا على ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف في المنطقة، حيث أكدت رئيسة وزراء بريطانيا على ضرورة أن تلتزم دولة قطر بذلك بكل وضوح وأن على قطر أن تتعاون مع دول الخليج في ذلك.

كما رحبت رئيسة وزراء بريطانيا بموافقة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية على تمديد المهلة المقدمة لقطر للاستجابة للمطالب المقدمة لها من الدول الأربع".

كما أشارات "واس" إلى أن ماي هنأت الأمير محمد بن سلمان بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

وكانت الدول المقاطعة لقطر أعلنت الاثنين موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة المعطاة لقطر للرد على #قائمة_المطالب الخليجية، 48 ساعة.

وقد سلمت قطر، ممثلة بوزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، رسمياً ردها على قائمة المطالب الـ13 من الدول المقاطعة، إلى الكويت.