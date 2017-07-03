وفاة مبتعث سعودي دهساً في ولاية بورتلاند الأميركية

توفي #مبتعث_سعودي يدرس في إحدى جامعات #ولاية_بورتلاند_الأميركية الأحد إثر تعرضه لحادث دهس فيما فتحت السلطات الأميركية تحقيقاً واسعاً بشأن الحادث.

وأوضحت المصادر أن المبتعث حسين آل حمزة أصيب بجروح خطيرة بسبب تعرضه لحادث دهس بسيارة في إحدى الطرق، لينقل على إثره إلى أحد المستشفيات ويتوفى فيه متأثرا بجروحه، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تعمل على الإجراءات الخاصة به لإرسال جثمانه خلال يومين لدفنه في مسقط رأسه في #القطيف، بحسب الوطن.

يذكر أن المبتعث كان يدرس منذ ثلاث سنوات وبقيت له سنة واحدة لإنهاء دراسته في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان يوصف بحسن السلوك والتفوق في مجال دراسته.