المصالحة مع ساهر

نظام (ساهر) وهو النظام الآلي والذي يدير بعض حركات المرور وفق شبكة كاميرات رقمية متصلة بمركز معلومات ويقوم النظام بالتحقق من المخالفة فنيًا ثم إصدارها بعد التأكد منها وذلك بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية، وقد نجح النظام نسبيًا في فرض هيبته على بعض الطرق في بعض المدن وساهم في خفض نسبة الحوادث بين السائقين وذلك من خلال الحد من تجاوز السرعة في بعض الطرقات الموجود فيها النظام إضافة إلى الالتزام بالإشارات المرورية وعدم تجاوزها.

كباقي الأنظمة التي فيها إيجابيات وسلبيات فإن هيبة نظام ساهر ساهمت في عرقلة سير سيارات الإسعاف والإطفاء فبعض السائقين لا يسمح لتلك السيارات بالتجاوز عند الإشارات المرورية خوفًا من تحرير مخالفة عليه كما أن سرعة السير في بعض الطرق أصبحت غير واضحة ومبهمة فبعض الطرق تكون السرعة القصوى فيها 80 وفجأة تصبح 100 وأحيانًا 90 وفي بعض الطرق لا تكاد تجد مطلقا لوحات تحدد السرعة القصوى مما يجعل بعض السائقين يبحث عن السرعة القصوى في الطريق خوفًا من تجاوزها ورصده من خلال نظام ساهر وفرض غرامة عليه.

نظام ساهر نظام تقني يعتمد على أجهزة ومن شأن هذه الأجهزة أن يطرأ عليها عطل أو خلل ولذلك فقد وافق مجلس الشورى العام الماضي على إضافة مادة جديدة لنظام المرور تدعو لاعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة وضمان كفاءتها ومنع الخسائر والأخطاء الفنية وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية، فنحن نجد في كثير من الأحيان وعند بعض التقاطعات كاميرات تعمل دون وجود مخالفات وأخرى تقوم بالتصوير حتى مع الالتزام بالنظام وأحيانًا يكون هناك زحام نتيجة حادث أو خلل في إحدى السيارات أو زحمة المرور ومع ذلك فإن المخالفة تسجل والغرامة ترسل وعند مراجعة الجهة المختصة لبيان حقيقة المخالفة فإن الإجراء المتبع هو التسديد أولا ثم الاعتراض ولم نعرف حتى الآن كم عدد المخالفات التي تم الاعتراض عليها في ساهر وقبل ذلك الاعتراض وألغيت المخالفات.

على مدى الـ7 سنوات الماضية بدأ مجتمعنا يتأقلم مع (نظام ساهر) ويلتزم بأنظمته ويعرف فوائده غير أن عدم معالجة سلبياته وخصوصًا ما يعتريه من أعطال فنية تلقي بظلالها على العلاقة مع ساهر وتبقي حالة من الضجر والغضب على النظام مما تجعل البعض يقوم بإتلاف أدوات هذا النظام والتهجم على القائمين عليه ولذلك فإننا بحاجة إلى مصالحة مع ساهر تشمل الالتزام بقوانينه ومعالجة أعطاله ومراجعة المخالفات المشكوك فيها.

*نقلاً عن "المدينة"