ما قصة الزيجة الرابعة لهذا الثمانيني الجد لـ 24 حفيداً؟

وسط حفل بهيج احتفل المواطن السعودي إبراهيم داحش خبراني، الذي يبلغ من العمر 82 عاماً بزفافه على زوجته الرابعة والتي تبلغ من العمر 50 عاما ولم يسبق لها الزواج، بحضور عدد من أبنائه وأحفاده، ووسط كرنفالات من #الرقصات_الجازانية.

وأوضح سلطان داحش، أحد أبناء العريس لـ"االعربية.نت"، أن والده يبلغ من العمر 82 عاما، وتعتبر هذه الزيجة الرابعة، حيث تزوج بأولى حياته بزوجته الأولى ولم يحصل توافق، وطلقها بعد أن أنجب منها ولدا، وبعد ذلك تزوج من والدة سلطان، وأنجب منها 8 أبناء وبنات، وتوفيت قبل 4 سنوات، ثم تزوج بعد وفاتها قبل سنة و4 أشهر، ولم يحصل توافق فقام بطلاقها، وحاليا تزوج بالرابعة وهي خالتي أخت الوالدة، وتبلغ من العمر 50 سنة، ولم يسبق لها الزواج.

وأضاف أن والده تقدم لخطبة خالته من منتصف رمضان، وبعد أخذ الموافقة تم تحديد السادس من شوال، تم عقد القرآن وإتمام مراسم الزواج وسط جو من البهجة والفرح، وبحضور أولاد العريس وأحفاده البالغ عددهم ما يقارب 24 حفيدا.

وبين سلطان أن خالته تشابه والدته في كثير من الطباع والتي تعود عليها والده، فرأى الجميع أنها الأنسب لوالده ولهم، بحكم قربها من صفات والدتهم .. وبحكم حاجتهم لها".

وذكر أنهم من سكان أبها، وخالته من سكان جازان، وستنتقل للسكن مع والده في منزله في #أبها.