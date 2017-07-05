الخبراء السعوديون ودعم المستقبل الوطني

يزخر بلدي بالعديد من الخبرات المتميزة في كل المجالات، سواء في القطاعين الخاص أو الحكومي في حين أن المستقبل مهيأ للضخ بالعديد ممن أنهوا تدريبا عاليا بالخارج أو دراسات عليا، وبعضهم تفوق في مجال عمله ونسمع ونشاهد بشكل دائم التكريم الذي يناله السعوديون في الخارج، سواء من العاملين في الجامعات الاجنبية أو ممن تخرجوا من الجامعات أو ممن أخرجوا للعالم ابتكارات واختراعات نالت جوائز عالمية..

عندما أعلن ولي العهد الامير محمد بن سلمان مشروع الرؤية السعودية وما تضمنته من خطط وتفصيل مستقبلي لأهداف الدولة من خلال مشروعات طموحة تعود بالنفع الكبير على الوطن والمواطن فإن المسألة تقتضي أن يتم الاستعانة بهذه الخبرات والعقليات بشكل مهني وتخصصي في المساعدة وتنفيذ اجندات هذه الرؤية بشكل مدروس يعتمد على التخصصية والبرمجة المستقبلية لتوفير بيئات عمل عالية المستوى من اجل تحقيق الاهداف المنشودة وستكون الدولة -وفق رؤيتها- الداعم الأول لمثل هذه الخبرات..

من المهم جدا أن يتم توظيف هذه الخبرات في محيط فريق العمل الواحد وخلق أجواء من التعاضد المهني في رسم خارطة الرؤية وفي تشكيل اللجان المختلفة الموكل إليها العمل سواء من فرق دراسة أو اختصاص أو العمل التنفيذي وغيرهم من المختصين من الخبراء في هذه الجوانب.

في كل المواقع والاتجاهات فإن هذه الخبرات ستظل مؤشرا هاما من تحقيق أهداف المستقبل الوطني من خلال الرؤية السعودية2030 أو من خلال ما خططت له الوزارات لتصحيح الأخطاء ولتعزيز دورها في تحقيق الأهداف والسير قدما في تنفيذ توجهات القيادة بما يحقق متطلبات الخطط المجدولة في هذا الجانب. ولا بد من مواجهة المرحلة المستقبلية بعمل تأسيسي يقوم على أهداف واضحة وعلى أشخاص لديهم الإمكانات والأدوات اللازمة لصناعة هذا المستقبل.

نحن أمام تحد مرتبط بإنتاج حقيقي يهدف إلى تنمية الوطن والى القضاء على العديد من السلبيات والظواهر التي كانت عائقا أمام التنمية وخللا في منظومة الاقتصاد..وجود خبراء متميزين يضعون حلولا حقيقية لوقف الفساد ومنع أي استغلال يؤدي الى عواقب تؤثر على مسيرة التنمية الوطنية ومشاريع التحول الوطني.على الوزارات وجهات صناعة القرار أن تستفيد من الخبراء في صناعة تنمية واقعية تلامس احتياجات المواطنين وان تشكل فرق عمل من المتميزين من الكفاءات فيها حتى وان استعانت بشركات من القطاع الخاص تملك خبراء على مستوى عال من الكفاءة والتميز.لدمج الآراء وبلورة الاستشارات الكفيلة برسم خارطة مستقبل تنموي مميز.

نحن أمام مستقبل واعد والخبراء ركن اساسي لهذا النجاح؛ لذا آن الأوان لتشكيل فرق من الخبراء لخدمة ملف الرؤية وملف التحول الوطني وتنفيذ اهداف الوطن جميعها.



*نقلا عن "الجزيرة"