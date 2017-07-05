الدول الأربع: تلقينا رد قطر وسنرد عليه في الوقت المناسب

أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح الأربعاء، بياناً مشتركاً حول الرد القطري بشأن مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أكدت فيه الدول الأربع أنها تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية، والتي جاءت تلبية لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب.

وتسلم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في جدة، ليل الثلاثاء، من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله الصباح رد دولة قطر على المطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها #السعودية و #مصر و #الإمارات و #البحرين بغية وقف #الدوحة لدعم الإرهاب وتمويله، وفق ما أعلنته الخارجية السعودية.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال الاثنين "إننا نتمنى أن يكون رد قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً".

وأكد الجبير أن "أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكوراً في اتفاق عام 2014"، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لقطر بناء على طلب من الوسيط الكويتي.

قطر: مطالب "غير واقعية"

من جانبه وصف #وزير_خارجية_قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، لائحة مطالب الدول المقاطعة بـ "غير الواقعية" "وغير القابلة للتطبيق". وقال إن الرد على #مطالب #الدول_المقاطعة والذي سلم إلى #الكويت كان معداً مسبقاً.

ووصف الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية المقاطعة للدوحة بأنها "غير قانونية".

وأكد وزير الخارجية القطري أنه لا تزال هناك "فرصة للتحسن" فيما يتعلق بمكافحة تمويل #الإرهاب.

هذا وتستضيف القاهرة الأربعاء اجتماعا يضم وزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية والبحرين لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة القطرية.

ويبحث الاجتماع الرباعي الخطوات المقبلة التي ستقوم بها هذه الدول على ضوء الردود والمواقف القطرية خلال الساعات الماضية.

يذكر أن دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت قطعت في 5 يونيو العلاقات مع قطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأربع. ولاحقاً أعلن عن قائمة تضم 13 مطلباً من قطر، في طليعتها وقف الإرهاب وإيواء الإرهابيين والمتطرفين، وأمهلت الدوحة حتى 3 يوليو للرد، ومن ثم مددت تلك المهلة 48 ساعة نزولاً عند طلب #الكويت التي تقود وساطة بهدف التوصل إلى حل للأزمة الخليجية.