"التعاون الإسلامي" تدين هجوم القطيف الإرهابي

أدانت #منظمة_التعاون_الإسلامي بشدة، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف، الثلاثاء، دورية أمن أثناء قيامها بمهامها لحفظ الأمن في #حي_المسورة في محافظة #القطيف بالمنطقة الشرقية من #السعودية، ما نتج عنه استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة من زملائه.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وقوف المنظمة مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وتعزيز السلم في المنطقة والعالم، مُشدداً في الوقت ذاته على موقف المنظمة الثابت والمبدئي بإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وعلى ضرورة القضاء عليه ومعالجة أسبابه.