اعتذار مفاجئ للفنان خالد عبدالرحمن عن حفلات أبها

اعتذر الفنان #خالد_عبدالرحمن بصورة مفاجئة عن المشاركة في حفلات #ليالي_أبها على مسرح المفتاحة، وغرد عبر حسابه في #تويتر قائلاً: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. جمهوري الكريم أعتذر لكم عن مشاركتي بحفلات ليالي أبها الغنائية بتاريخ 17/7 لظروف خاصة.. تقبلوا تحياتي".

وسبق أن شارك "مخاوي الليل" في 8 نسخ سابقة من #المهرجان_الغنائي الذي انطلق في أبها عام 1998 وتوقف في 2008، وكان وقع خبر اعتذاره على جمهوره سيئاً في حين ربط بعض محبي خالد بين اعتذاره الذي لم يفصح عنه وبين الظروف الصحية التي تمر بها والدته.

وكان من المقرر أن يحيي خالد حفلته الغنائية بصحبة الفنانين علي عبدالكريم وجابر الكاسىر يوم 17 يوليو الجاري.