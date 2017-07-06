السعودية.. استشهاد رجل أمن في حي المسورة بالقطيف

كشفت #مصادر "العربية نت" عن استشهاد رجل الأمن عبدالله تركي التركي من قوة #أمن_الطوارئ أثناء أداء مهامه الأمنية في العوامية بمحافظة #القطيف شرق #السعودية بعد استهداف دورية أمنية من مجموعات إرهابية عمدت إلى عرقلة وصول معدات مشروع حي المسورة الذي يكشف مخططاتهم الإرهابية.

هذا وواصلت معدات الشركة المنفذة لتطوير حي المسورة في العوامية أعمالها صباح الخميس لتنفيذ المشروع التنموي وسط القطيف مع حماية من الدوريات الأمنية بعد استهدافها من #الإرهابيين المتحصنين في هذا الحي القديم.

يذكر أن #شهداء_العوامية من رجال الأمن هم: الجندي أول وليد غثيان ضاوي الشيباني، والعريف عبدالعزيز التركي، والرائد طارق العلاقي، والوكيل رقيب عادل العتيبي وعبدالله تركي التركي، إضافة إلى إصابة نحو 20 شخصاً في أحداث حي المسورة حتى الآن.