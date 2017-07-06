هذا الفنان سيكمل أغنية طلال مداح التي سقط أثناء أدائها

يحيي الفنان الشاب #رامي_عبدالله ذكرى الفنان الراحل #طلال_مداح من خلال أداء أغنية "الله يرد خطاك" التي توفي "صوت الأرض" أثناء أدائها على مسرح المفتاحة في العاشر من آب/أغسطس عام 2000، وكان سقوطه الأخير والمؤثر الذي لاتزال صورته تتداعى إلى الذاكرة كلما لاحت ذكرى طلال أو مسرح المفتاحة الكبير.

كما سيطلق رامي مجموعة من الأغنيات على المسرح لشعراء وملحنين شباب يواكبون انطلاقته الفنية لأول مرة، منهم الشاعر فيصل العمري الذي كتب نص "ما لهذا الليل تالي" من توزيع ريان.

رامي أكد في حديثه لـ"العربية.نت" أنه انتظر الإطلالة على مسرح المفتاحة منذ مدة، وقال: "الغناء على #مسرح_المفتاحة العريق وفي أبها هو طموح أي فنان، ويكفي الفنان فخراً أنه يقف على مسرح وقف عليه العمالقة"، وتابع رامي: "أبها خطوة مهمة في بداية مشواري، وأتمنى التوفيق لي ولزملائي الفنانين في هذا المحفل الكبير".