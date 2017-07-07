الرياض.. القبض على شاب قتل آخر وألقى بجثته في الشارع

ألقت الشرطة في #الرياض القبض على شاب سعودي قتل آخر وألقى جثته في أحد شوارع العاصمة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه "بتاريخ 9-10-1438 ورد بلاغ من أحد المواطنين عن مشاهدته لجثة ملقاة في شارع جانبي شمال العاصمة الرياض".

وعلى الفور جرى انتقال المختصين لمباشرة إجراءات الضبط الجنائي وإيداع الجثمان المستشفى لإجراء الصفة التشريحية لتحديد أسباب الوفاة.

وقد حصرت الشرطة الاشتباه بشاب سعودي (24 عاماً). وأشارت الدلائل الأولية إلى وقوفه خلف الحادثة، وتم ضبطه، وبسماع أقواله الأولية أقر بقيامه بضرب المجني عليه بقطعه خشبية على رأسه أثناء تواجدهما سويا بمنزله إثر خلاف وقع بينهما.

وتم إيقافه وإشعار النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.