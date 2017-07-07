المجالس العائلية ظاهرة اجتماعيه تعتز الأسر بتوارثها لكي يستمر التواصل الاسري وتنتشر تلك المجالس وينشط دورها فى المناسبات السعيدة، مثل العيد ورمضان ويحرص كل افراد الاسرة لحضور اجتماع هذه المجالس وتبادل التهاني، ولقد كان لهذه المجالس دور ريادي فى تشجيع الفعاليات التى تقيمها الاسر مثل تكريم المتفوقين وتشجيع المتميزين، وتشتهر مدينة الاحساء بتعدد مجالسها الاسرية في منطقتي الهفوف والمبرز، وتحرص كل الاسر على تقديم التهاني وتضم مجالس الهفوف بعض الاسر مثل الملحم والجغيمان والجعفري والسماعيل وتقوم وفود من تلك المجالس بتقديم التهاني لمجالس اهل المبرز ومنهم الصويغ والعفالق والحسين.

والسعدون وبعض الاسر العريقة التى مجالسها مستمرة من سنين عديدة.

هذه المجالس ترسخ التواصل الاسري وتنمى الروابط بين افراد الاسرة الواحدة وتعلم الاجيال الحفاظ على عراقة واصول وجذور تلك الاسر العريقة والقيام بواجبهم، وقد تنوعت أنشطة المجالس الاسرية بين تكريم المتفوقين وتكريم حفظة كتاب الله القرآن الكريم، وإصدار شجرة للاسرة وأصولها وتحديد مناسباتهم العزيزة لتنسيق الاحتفالات، ولقد كان لمجلس السماعيل نشاطات متميزة بإشراف ومتابعة الاستاذ طارق السماعيل مع شباب الاسرة الكرام وكان آخرها اختيارهم عميد الاسرة الاستاذ حسين السماعيل.

ان هذه المجالس الاسرية بحاجة لدعم معنوي ومادي واجتماعي وتعدد الأنشطة بين الشباب والشابات وتنوع المشاركات والفعاليات التى يجب ان يكون لها دورأساسي وفعال، لذلك يجب تقبل وطرح بعض الأفكار من الاجيال الصاعدة التى يجب ان يكون لها دور وتقبل افكارها بتنظيم وإعداد بعض الأنشطة التى تربط بين افراد الاسرة وان يكون للمرأة دور تساهم فيه بإعداد أنشطة لتفعيل فتيات الاسرة لان الاسر تضم عقولا تملك الكثير من التطلع وحب التواصل.

هذه المجالس ظاهرة يجب الحفاظ عليها والحرص على استمرارها لان الحفاظ على الجذور وتماسكها من اهم الأمور، ومن اضاع جذوره ضاعت كل اموره وبلادنا تشجع التلاحم الاسري والتواصل فيما بيننا، فهل ندعم تلك

المجالس الاسرية التى تدعم صلة الرحم والتواصل وتشجيع الفكر والإحساس بكل افراد الاسرة بتخصيص جلسات خاصة تناقش اوضاع الاسرة وتدعم المبدعين وتكرم المبادرين انها ظاهرة طيبة فى بلاد ترسخ التواصل والتآخي بكل صوره؟.

انها صور نتمنى لها الاستمرار والاستقرار لان كل المجتمعات سر نجاحها نابع من تماسك وحب أسرتها، نتمنى للمجالس الاسرية الاستمرارية لانها صورة تنقل عمق ومصداقية هذ الشعب الحبيب المرتبط بجذوره وأصوله التى تدعم مسيرته.

*نقلاً عن "اليوم"