فيديو مؤثر..شاهد ماذا فعل جندي أصيب وبترت يده مع والدته

أظهر مقطع فيديو لوالدة الجندي أول مظلي، زايد بن علي الغامدي، العائد من الحد الجنوبي، بعد أن أصيب بإصابة تسببت في بتر يده اليسرى، وهي تقوم بتقبيل رأسه حاملة #العلم_السعودي، بينما يقوم الجندي بالنزول لتقبيل قدمها.

وذكر #زايد_الغامدي لـ "العربية.نت" أنه التحق بعاصفة الحزم، ضمن اللواء المظلّي منذ قرابة 3 أشهر، وأصيب أثناء هجوم على أحد المواقع بالحد الجنوبي بجازان، وفقد خلاله يده اليسرى، وكان معه اثنان من زملائه، أحدهما استشهد والآخر إصابته خفيفة، وكان ذلك ثالث أيام العيد.

وقال: "أتمنى أن أستطيع العودة للعمل والدفاع عن وطني، ولئن مُكّنت من العودة لشاركت زملائي شرف الجهاد، طاعةً لله ثم لسيدي سلمان الحزم وولي عهده".

وكان محافظ محافظة العقيق، غلاب بن غالب أبو خشيم، قد استقبل بمطار الملك سعود بالباحة، الغامدي، وبحضور شيخ قبيلة الهجاهجه الشيخ منصور بن علي عليبي، وجمع غفير من أهالي المحافظة وأقربائه.

وعبّر محافظ العقيق عن اعتزازه بما يقدمه رجال الأمن البواسل من أبناء هذا الوطن في الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن، مبيناً أن الشهداء راسخون في ذاكرة الوطن.