وزير الإعلام: قطر دعمت حسابات دعت لمظاهرات بالسعودية

أكد وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور #عواد_العواد أن قطر تدير 23 ألف حساب معادٍ للسعودية في تويتر، من بينها حساب #مجتهد الذي يديره سعد الفقيه المقيم في لندن.

وأوضح الوزير العواد أن #قطر دعمت حسابات تدعو للتظاهر في #السعودية في 21 أبريل/نيسان و2 يونيو/حزيران خلال شهر رمضان "وبحمد الله فشلت تلك التحركات".

وأكد العواد وبوضوح أن الحسابات المدعومة من قطر على #تويتر تعمل على تأجيج الشارع السعودي، وهذه "مسألة أمن وطني لن نقبل بها".

تصريحات الوزير العواد هذه التي تم بثها عبر حساب المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، هاني الغفيلي، جاءت في الوقت الذي تم فيه رصد عدد من الحسابات تقوم بالهجوم والإساءة للسعودية عبر دراسة كشف تفاصيلها سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية.

وبيّنت هذه الدراسة أن 32% من التغريدات الموجهة ضد #السعودية لإثارة الرأي العام ونشر الشائعات مصدرها قطر و28% من لبنان و24% من تركيا بينما 12% من العراق.

وأكدت ذات الدراسة أن 94% من الحسابات المصطنعة لا تضع صورة حقيقية و4% اتضح أن الصورة فيها من مواقع التواصل و2% لم يتم التأكد من صحتها.