الجبير: بحثت مع تيلرسون أزمة قطر وتدخلات إيران بالمنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل #الجبير، السبت، أن اجتماعه مع نظيره الأميركي ريكس #تيلرسون "كان مثمراً"، مضيفاً: "بحثنا أزمة #قطر والتدخلات الإيرانية في المنطقة ومكافحة الإرهاب"، بالإضافة للعلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.

وفي لقاء مع قناة "العربية"، اعتبر الجبير أن بيان قمة #مجموعة_الـ20 التي انعقدت أمس واليوم في #هامبورغ بألمانيا "كان واضحاً ويبين مدى أهمية مكافحة الإرهاب وسبل تمويله".

وأشار الجبير إلى وجود "إجماع واضح بين قادة مجموعة العشرين على مكافحة الإرهاب"، مشدداً على ضرورة أن لا يسمح لأي دولة بدعم الإرهاب.

وفي سياق آخر أكد وزير الخارجية السعودي أن لقاء القاهرة الذي جمع كلا من #السعودية ومصر والإمارات والبحرين كان يهدف لبحث خطوات إضافية قد تتخذها الدول الأربع في الوقت المناسب بعد دراستها للرد القطري على المطالب الـ13.