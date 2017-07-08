المذيع الذيابي: يؤسفني نسف مسيرة 16 عاما بزلة لسان!

أوضح المذيع بالقناة السعودية الأولى، #محمد_الذيابي، أن ما صدر منه من خطأ في اسم المدينة الألمانية "هامبورغ" لم يكن من جهل أو نقص ثقافة، أو عدم معرفة باسم المدينة، بقدر ما كانت زلة لسان، بسبب إرهاق جسدي ونفسي اعتراه ذلك اليوم، مضيفاً في حديثه لـ"العربية.نت" "لستُ أول ولا آخر مذيع يخطئ، وكنت أتمنى من الناس معرفة الظروف، التي نعمل فيها قبل إطلاق الأحكام المسبقة".

وكان مغردون قد تداولوا فيديو لمحمد الذيابي أثناء حديثه مع مراسل القناة من مدينة #هامبورغ الألمانية مكان انعقاد قمة العشرين، حيث قال محمد في ختام حديثه للمراسل "شكراً لك حدثتنا من العاصمة الألمانية هامبرغر"، وهو ما أثار موجة من التندر والتعليقات الساخرة التي تناقلها مغردون، فيما انتشرت أخبار عن إيقافه بسبب هذا الخطأ، وهو ما نفاه وزير الإعلام السعودي.

وقال محمد الذيابي إنه أصيب بالإحباط جراء الإساءات التي طالته وطالت عائلته، مبيناً أنه يعمل في مجال الإذاعة والتلفزيون منذ 16 عاماً، وكان طيلة هذا الوقت مثالاً للانضباط والالتزام والمهنية، ومن المؤسف أن يتم نسف هذه المسيرة لمجرد زلة لسان. وأضاف "التلذذ بالأخطاء وتكبيرها واستسهال الإساءة والسخرية يعكس ظاهرة خطيرة في المجتمع لا بد من علاجها"، وتابع "أقول شكراً جزيلاً لك من أسأت لي، ولا أريد رد اعتبار أو نصرا إلا من الله سبحانه وتعالى، كما أشكر وزير الإعلام على تجاوبه وتفهمه".

وكان مغردون قد عبّروا عن تضامنهم مع محمد الذيابي مدشنين هاشتاق بعنوان #متضامن_مع_محمد_الذيابي، حيث أكدوا أن الخطأ وارد وأنه لن يكون المذيع الأول ولن يكون الأخير، وأنه من الخطأ تصيد العثرات وشنِّ الحملات المغرضة، كما غرد وزير الإعلام قائلاً "ساءتني كثيراً الحملة ضد زميلنا المذيع محمد الذيابي بسبب خطأ لغوي بسيط، وأتضامن معه شاكراً جهوده. ولا صحة لما أشيع من معلومات عن إيقافه".