فايز المالكي يكشف ألاعيب "خفافيش الظلام" بالمفتاحة

ينتظر جمهور "مهرجان الكوميديا الدولي" – المقرر انطلاق دورته الثالثة خلال الفترة من 3 إلى 9 ذي القعدة 1438هـ، الموافق 26 يوليو إلى 1 أغسطس 2017م، ضمن "مهرجان أبها يجمعنا"، المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية، على مسرح "المفتاحة" بمدينة "أبها" السعودية – عرضاً مسرحياً يكشف ألاعيب #خفافيش_الظلام، كما يبعث برسالة مؤازرة لأبناء الوطن المرابطين في الحد الجنوبي، وذلك من خلال المسرحية الرجالية "بايعها"، التي يقوم ببطولتها الفنان فايز المالكي برفقة عدد من الممثلين السعوديين.

المسرحية من تأليف هيثم السيد، وفكرة وإخراج خالد الباز، وتدور أحداثها على مدى 90 دقيقة حول الشاب فايز، الذي يمتلك مواهب فنية عديدة لكنه يعاني من ظروف مادية صعبة أدت إلى تكاثر الديون. وفي سبيل بحثه عن مصدر دخل يحاول استثمار موهبته الفنية دون جدوى، الأمر الذي يقوده إلى التعرف على مجموعة من الأشخاص المشبوهين.

يستدرجه هؤلاء المشبوهون إلى براثن #الإرهاب، وتتوالى الأحداث المثيرة في قالب يجمع بين الفنتازيا وكوميديا الموقف، لنتعرف في سياقها حقيقة انخراط فايز في أعمال هذه الشبكة وخيانته لوطنه، أو أنّ هناك مساراً آخر قد يغير مجرى الأحداث. كما تحمل المسرحية رسالة قوية لجنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي توجهها الطفلة وله السحيمي.

ويمتد عرض المسرحية المفتوحة للجمهور من الرجال والنساء والأطفال على مدى ثلاثة أيام.

يشار إلى أن فعاليات #مهرجان_الكوميديا_الدولي يمتد لأسبوع كامل بمشاركة نخبة من صناع ونجوم الكوميديا السعودية والخليجية والعربية، ويهدف إلى توطين صناعة الكوميديا الراقية، وأن يصبح نواة لمهرجان كوميدي سنوي يقام في المملكة العربية السعودية بمفردات عالمية، وكذا تشجيع التعاون بين النجوم العرب وصقل وتشجيع المواهب الشبابية، وهي الأهداف التي يصب جميعها في إطار تحقيق الرؤية المستقبلية 2030 للمملكة العربية #السعودية على المديين القريب والبعيد.