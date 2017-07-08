وزير الإعلام السعودي: ساءتني الحملة ضد محمد الذيابي

ذكر وزير الثقافة والإعلام الدكتور، عواد العواد، أنه استاء من الحملة التي تعرض لها مذيع بالقناة الأولى نتيجة وقوعه في خطأ لفظي بسيط.

وقال الوزير عبر حسابه في #تويتر: "ساءتني كثيراً الحملة ضد زميلنا المذيع محمد الذيابي، بسبب خطأ لغوي بسيط وأتضامن معه شاكراً جهوده، ولا صحة لما أشيع عن إيقافه".

وتابع: "هناك جهود يبذلها الزملاء في #التلفزيون وهو بحاجة للمزيد من العمل الإبداعي المتميز للنهوض به وتلبية طموح المشاهدين الكرام في ظل منافسة قوية".

وكان مذيع القناة الأولى أخطأ في نطق مدينة "هامبورغ" الألمانية، ولقي هذا الخطأ ردود فعل متباينة في مواقع #التواصل_الاجتماعي.