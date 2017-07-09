الملك سلمان: سيحاسب كل من يحاول العبث باستقرار السعودية

أكد خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز أن الجهات الأمنية في #السعودية تتصدى بحزم لكل من يعتدي على استقرار الوطن وأمن المواطنين، مشدداً على محاسبة كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المملكة.

جاء ذلك خلال إجراء الملك سلمان اتصالين هاتفيين السبت بكل من والدي #عادل_بن_فالح_العتيبي و #عبدالله_بن_تريكي_التركي الجنديين اللذيّن قُتلا إثر تعرض دوريتي أمن أثناء تنفيذ مهامها لحفظ الأمن في #حي_المسورة بمحافظة #القطيف لاعتداءين إرهابيين بواسطة مقذوفين متفجرين.

وقدم الملك سلمان تعازيه لأسرتي الجنديين، وأكد لذويهما أن "الجهات الأمنية في المملكة تتصدى بحزم لكل من يعتدي على استقرار الوطن وأمن المواطنين، وسيحاسب كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المملكة"، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على اللفتة الكريمة التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف مصابهم.