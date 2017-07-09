غارات التحالف تدمر مواقع ومدافع للحوثيين قبالة جازان

قصف #طيران_التحالف ليلة السبت، مواقع ومدافع عسكرية تابعة للحوثيين قبالة منطقة #جازان ، بعد محاولة الأخير استهداف مواقع مدنية على القرى الحدودية #السعودية .

وأفاد مراسل العربية، أن الفرق الاستطلاعية للقوات السعودية، زودت معلومات عسكرية للتحالف بمواقع تواجد #الميليشيات_الحوثية وحرس #المخلوع_صالح ، الذين تمركزوا في موقعين، الأول قبالة جبل الدوٌد، والآخر في جبل شدا.

وأكدت مصادر عسكرية أن التحالف استطاع قصف الموقعين ما نتج عن تدمير مدافع مضادة للدروع من نوع " B10 " وتدمير مركبات عسكرية ومخزن للذخائر، ومقتل 27 عنصر من ميليشيات الحوثي وحرس المخلوع صالح.

وكان رئيس الأركان اليمني محمد علي المقدشي قد أعلن في وقت سابق أن المتمردين الحوثيين نفذوا عمليات #إعدام جماعية بحق عناصرهم الفارين من جبهات القتال في #مأرب.

ودان المقدشي عمليات الإعدام للجنود الذين تركوا مواقعهم في مديرية المخدرة بمنطقة #صرواح بعد أن أدركوا أنهم يقاتلون في معركة خاسرة، متوعدا بمحاكمة قيادات #الحوثي على جرائمهم تجاه الشعب اليمني.