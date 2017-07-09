هذا هو مبلغ الضمان الذي تدفعه الشركات عن كل حاج!

ألزمت وزارة الحج والعمرة، شركات ومؤسسات حجاج الداخل، بتقديم مبلغ 400 ريال كضمان عن كل #حاج من #الحجاج المرخص لها بخدمتهم، وذلك قبل بدء تسجيل الحجاج بواسطة المسار الإلكتروني لموسم الحج الحالي، والمقرر له الأول من ذي القعدة.

وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام حجاج الداخل؛ فإن مبلغ الـ400 ريال يمثل نسبة 30% من قيمة الضمان البنكي، على أن يُستكمل متبقي المبلغ بعد اكتمال تخصيص الحجاج للمؤسسة.

واشترطت اللائحة أن يكون الضمان صادراً من أحد البنوك المحلية المعتمدة والمقبولة لدى #وزارة_الحج، على ألاّ تقل صلاحية الضمان عن سنَة، كذلك يجب ألا يقل احتِرام المؤسسة المرخص لها عن "جيد".

ونوهـت اللائحة على أهمية تقديم المؤسسات للخدمات؛ من نقل وسكن وإعاشة ورعاية، بأسعار معقولة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الحاج والمؤسسة.

كذلك تضمنت اللائحة تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات الداخلية والحج والتجارة؛ للنظر في شكاوى حجاج الداخل وأي مخالفات يتم رصدها.