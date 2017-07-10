إصابة رجل أمن بطلق ناري في القطيف

أعلن الناطق الإعلامي لشرطة #المنطقة_الشرقية عن تعرض #رجل_أمن لإطلاق نار أثناء مروره بسيارته الخاصة بطريق زراعي بمحافظة #القطيف مما نتج عنه تعرضه لإصابات من شظايا زجاج المركبة وحالته الصحية مستقرة.

وصرح الناطق بأنه عند الساعة السادسة من مساء أمس الأحد، باشرت شرطة محافظة القطيف بلاغاً عن تعرض رجل أمن لإطلاق نار أثناء مروره بسيارته الخاصة بطريق زراعي بمحافظة القطيف، ما نتج عنه تعرضه لإصابات من #شظايا زجاج المركبة، وحالته الصحية مستقرة.

وباشرت الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.