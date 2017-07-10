السعودية.. إطلاق نار على مواطنين اثنين بالعوامية

صرح الناطق الإعلامي لشرطة #المنطقة_الشرقية بأن #شرطة محافظة #القطيف باشرت عصر يوم الأحد بلاغين من #مستشفى_القطيف المركزي عن إسعاف مواطنَين اثنين إثر تعرضهما لإطلاق نار من مصدر مجهول أثناء تواجدهما بالقرب من منزليهما ببلدة #العوامية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

واتضح أن أحدهما في العقد الخامس من عمره وتعرض لإطلاق نار عند الساعة الرابعة عصراً، كما أصيب مواطن آخر في العقد الثالث من عمره بطلق ناري بكتفه الأيسر عند الخامسة عصراً وحالته الصحية مطمئنة، وفقا لتصريحات الناطق الأمني.

وباشر المختصون بشرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي لكلا الحادثين للكشف عن ملابساتهما وتحديد المتورطين فيها.