السعودية: الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية

قالت السعودية في جلسة لمجلس الوزراء، الاثنين، إن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية.

وتطرق #مجلس_الوزراء السعودي، برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، إلى البيان المشترك الذي أصدرته السعودية و #الإمارات و #البحرين و #مصر، بعد استلام الرد القطري من أمير دولة #الكويت.

وقال المجلس إن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها.

وشددت #السعودية على أن #مكافحة_الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال، مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفاعل بين الدول، حيث إن الإرهاب لا دين له، وهو جريمة تستهدف العالم أجمع ولا تفرق بين الأديان والأعراق.

هذا وقدر مجلس الوزراء السعودي ترحيب قادة الدول الأعضاء في قمة #مجموعة_العشرين باستضافة المملكة لأعمال القمة عام 2020م.

وأعرب المجلس في هذا السياق عن شكره لما أبداه المشاركون في القمة من تقدير لجهود السعودية في مكافحة الإرهاب.