المزايدة القطرية

تروي كتب الأدب قصة ميسون بنت بحدل الكلبية، التي تزوجت معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- فحنت إلى حياة البادية بعدما سكنت المدينة، تقول القصة إن معاوية تزوجها وأسكنها قصرا منيفا في دمشق، وعندما مضى عليها وقت يسير حنت إلى البادية وقالت أبياتا منها:

لبيت تخفق الأرياح فيه

أحب إلي من قصر منيف

وحين بلغت الأبيات معاوية طلقها وردها إلى أهلها.

إلا أن بيت ميسون الذي تقارن فيه بين بيت البادية وبيت المدينة يثير مقارنات ثقافية عميقة. فالمعنى الثقافي في البيت الشاهد: لبيت تخفق الأرياح فيه، هو الرغبة في العودة إلى الحياة البدائية، وتساق القصة في معنى العودة إلى الطبيعة والأصالة والحنين إلى الوطن. لكن عند إسقاط المعنى الثقافي للبيت على المواقف السياسية يمكن الخروج بموافقات كثيرة يختزلها هذا البيت، وعند إسقاط معنى البيت على الأزمة القطرية تتبين لنا معان جديدة. كانت قطر تساهم في بناء كيان إقليمي حديث يدعم استقرار المنطقة ويعزز من وحدتها واستقلالها السياسي من منطلق مفهوم التاريخ الواحد والأواصر المشتركة من خلال مجلس التعاون الخليجي، بهذا المعنى أصبح المجلس معنويا هو البيت المدني أو القصر المنيف بحسب البيت الشعري.

لكن بعد بناء هذا المجلس الذي وضع الأطر الأساسية للتعاون وجدت قطر نفسها تحن إلى نقطة البدء، إلى بيت تخفق الأرياح فيه، والموافقة التي بين البيت والواقع السياسي الحاضر هو أن البيت القطري اليوم تخفق الأرياح فيه من كل جانب سواء رياح منظمات وجماعات وجدت لها موضعا في البيت القطري أو رياح صراعات إقليمية سياسية تحركها أطماع دول المنطقة والعالم. هذا النوع من الرجعية السياسية هو ما جعل البيت الشعري يصدق في وصفه للموقف القطري، ممثلا موافقة ذات معنى عميق.

العودة إلى البدائية السياسية بدعوى السيادة والاستقلالية هي عودة إلى جاهلية ما. ففي حين تقدم الدول على الدخول في تكتلات سياسية تدعم استقرارها تقوم اليوم قطر بالعودة إلى الوراء، فاتحة على نفسها أبوابا للتدخلات السياسية من كل جانب، تقف المقارنة اليوم بين نوعين من البناء السياسي، البناء المدني المحصن والبناء البدائي المفتوح، من أجل تحقيق المصلحة من البناء المدني لا بد من تقديم تنازلات تفرضها طبيعة المكون الإقليمي، لكن في المقابل يتطلب تحقيق البناء البدائي تقديم تنازلات من نوع آخر؛ لذلك فإن الموقف القطري هو مفاضلة بين التنازلات، أما الحديث عن السيادة الوطنية فهو مزايدة بلا معنى.

نقلاً عن الرياض