هذا سبب تأجيل باقي حفلات ليالي أبها الغنائية!

أعلن مجلس التنمية السياحية بمنطقة #عسير و"روتانا للصوتيات والمرئيات"، في بيان صحافي مشترك، الاثنين، تأجيل باقي #حفلات #ليالي_أبها الغنائية ضمن مهرجان #أبها يجمعنا إلى وقت لاحق.

وأكدت مصادر "العربية.نت" أن سبب تأجيل الحفلات الغنائية المتبقية يعود إلى عدم إقبال الجمهور على التذاكر المطروحة "بسبب ارتفاع سعرها".

وأوضحت المصادر أن التأجيل لم يكن من قبل الشركة المنظمة "روتانا"، وسط جدل كبير بين المتفاعلين حول قرار التأجيل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان #محمد_عبده أحيا أولى حفلات ليالي أبها الغنائية، الجمعة الماضية، فيما كانت تجري الاستعدادات لإقامة الحفل الثاني، غدا الثلاثاء، بمشاركة الفنان رابح صقر، وحفلين آخرين بمشاركة نخبة من المطربين.