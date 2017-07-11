السعودية.. القصاص في 4 مدانين بالإرهاب في القطيف

أفادت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، بتنفيذ حكم القصاص في 4 مدانين بالإرهاب في القطيف.

وأوضحت الداخلية أن المدانين الأربعة نفذوا عمليات إرهابية في القطيف، منها هجمات على مركز شرطة تاروت.

والمدانون الأربعة هم زاهر عبد الرحيم حسين البصري، ويوسف علي عبد الله المشيخص، ومهدي محمد حسن الصايغ، وأمجد ناجي حسن آل امعيبد، وكلهم سعوديون.

وحسب البيان، فقد قام الأول "بالخروج المسلح على #ولي_الأمر، وإطلاق النار من سلاح رشاش عدة مرات وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت، وعلى الدوريات الأمنية عدة مرات، ومراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت"، وكذلك أعمال إرهابية أخرى.

أما الثاني (المشيخص)، فقد "قام بالخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة #الأمن، وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة إرهابية".

والثالث (الصايغ)، وفق البيان، أدين "بالسعي لزعزعة الأمن واستهداف رجاله، وإطلاق النار عليهم أثناء أداء عملهم، وإلقاء قنابل مولوتوف عدة مرات على رجال الأمن وعلى محكمة القطيف".

والرابع (آل امعيبد)، كذلك أدين "بالخروج المسلح على ولي الأمر، وإثارة #الفتنة بالانضمام لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وتدربه على الرماية بسلاح رشاش ومسدس عدة مرات، وتفجير اسطوانة غاز قرب المركز".