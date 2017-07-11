القحطاني: سلطة قطر موّلت خريفاً فاشلاً في السعودية

أطلق المستشار في الديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني، سلسلة تغريدات في تويتر حول مخططات السلطة القطرية لإثارة الفتنة في العالم الخليجي والعربي.

وقال القحطاني: "هل تعتقد #قطر أن دولة بحجم #السعودية يخفاها تمويلهم للمنشقين وتمويلها الفاشل لخريف عربي يتوهمونه في المملكة؟".

وتساءل في تغريدات أخرى: "هل تظن السلطة القطرية أن دولة بحجم وتاريخ وتعداد #مصر ستصبر وسنصبر معهم على تلاعبهم بأمنها القومي وسفك دماء أبنائها؟ وهل يخفى السلطة القطرية أن الأمن السعودي يقوم عليه "سعوديون" ليسوا بالمجنسين لا يخفاهم كل ريال قدم لمنشقي لندن وكندا؟".

وأوضح القحطاني أن قطر اعتقدت أن طريق إعلام الظل سيتلاعب بالأمن الوطني السعودي والاكتفاء بموقف المتفرج منه، لتنتهي الأمور بحبة خشم.

وتابع: "هل تظن سلطة قطر أن إعطاءها لإحداثية قوات التحالف باليمن وتآمرها مع الحوثيين ضد قواتنا سيمر مرور الكرام؟".

وأنهى تساءله قائلاً: "هل تظن السلطة القطرية حقاً أن تمويلهم لإرهاب العوامية وقلب نظام الحكم في #البحرين سيمر دون عقاب؟".

وعرضت قناة #العربية، الاثنين، وثائق الاتفاق السري الذي عقد عام 2013 - 2014 بين دول مجلس التعاون وأمير قطر. وأظهرت الوثائق أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية، وذلك لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية.

وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر خطياً بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج. كما وقع على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد الدوحة في حال عدم التزامها.