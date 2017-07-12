أمير نجران يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة 11 مقيماً

وجه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة #نجران، بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة 11 مقيماً وإصابة 6 آخرين جراء حريق بمنزل شعبي، مكون من 3 غرف ولا توجد به فتحات للتهوية (نوافذ).

وتساءل أمير نجران بقوله: "أين أمانة المنطقة وأين الدفاع المدني لوقف هذه الشركات الفوضوية؟"، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون بسكن العمالة التابعين للشركات أعلى درجات السلامة.

وكان ذلك أثناء لقائه، الأربعاء، مدير الدفاع المدني في المنطقة، العميد غازي الغامدي، والذي أطلع أمير المنطقة على حيثيات الحريق وأسبابه.

يذكر أن المقيمين هم من الجنسية الهندية والبنغالية، وقد توفوا بسبب الاختناق.