تعرف على سيرة الإرهابيين الـ4 الذين أعدمتهم السعودية

أعلنت #السعودية في بيان عن حكم القصاص في 4 مدانين بالإرهاب في #القطيف.

ويعد الإرهابي أمجد ناجي حسن آل امعيبد، الأصغر بينهم، حيث يبلغ من العمر 20 عاما عند اعتقاله في 17 حزيران/يونيو 2013، وهو من تاروت، وأدين بالخروج المسلح على ولي الأمر، وإثارة الفتنة بالانضمام لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وتدربه على الرماية بسلاح رشاش ومسدس مرات عدة، إضافة إلى تفجير أسطوانة غاز قرب المركز.

أما الإرهابي زاهر عبدالرحيم البصري (24 عاماً)، هو أيضاً من تاروت، واعتقل في 20 حزيران/يونيو 2013.

وأدين البصري بالخروج المسلح على ولي الأمر، وإطلاق النار من سلاح رشاش مرات عدة وفي أوقات مختلفة على مركز شرطة تاروت، وعلى الدوريات الأمنية مرات عدة، ومراقبة وتأمين عملية اعتداء مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وكذلك القيام بأعمال إرهابية أخرى.

كما تم اعتقال الإرهابي يوسف علي المشيخص في 26 شباط/فبراير 2014، ويبلغ من العمر 43 عاماً، من بلدة العوامية بالقطيف. هو متزوج وله أولاد، وصادقت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا في 20 نيسان/إبريل 2016م على حكم قتل يوسف المشيخص تعزيراً، وذلك لخروجه المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن، وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة إرهابية.

في حين تم إلقاء القبض على الإرهابي مهدي محمد حسن الصايغ في عام 2014م وذلك بعد توفر الأدلة على تورطه بالمشاركة في جرائم إطلاق النار التي تستهدف رجال الأمن ببلدة تاروت بمحافظة القطيف. وعثر بحوزته أثناء إلقاء القبض عليه سلاحين رشاش كلاشنكوف ومسدس وبدله عسكرية.

ويعتبر هذا البيان هو الثاني بعد بيان وزارة الداخلية الصادر بداية عام 2016م، وجاء فيه تنفيذ حكم القصاص في 47 إرهابياً، مشيراً إلى أن حكم القصاص، الذي نفذ في 12 منطقة، طال 47 إرهابياً ومحرضاً، بينهم فارس الشويل ونمر النمر.

وأدان القضاء المنفذ بحقهم القصاص باعتناق "المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية".