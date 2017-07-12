تفاصيل إنقاذ شاب سعودي شجاع لعجوز سبعينية من حريق

أنقذ عائلة من وسط ألسنة النيران، هي قصة شاب سعودي شجاع رواها المنقذ "سالم الزهراني" الذي شاهد حريقاً في بيت جاره بالجبيل مع استغاثة لامرأة تبلغ سبعين عاماً وقفت عاجزة عن التعامل مع الحادث.

أوضح الزهراني لـ"العربية.نت" أن الباب كان مغلقاً فقام بكسره وتتبع الصوت حتى اصطدم بالمرأة وقام بحملها إلى الخارج مع خادمتها رغم الدخان الكثيف الذي غطى المكان.

وقال الزهراني: "قمت بالاتصال على الدفاع المدني فوراً وإبعاد المرأة عن الحريق وحاولت إخماد بعض النيران لكن دون فائدة، حينها اكتشفت وجود شخص مسن داخل المنزل لكني لم أستطع تجاوز لهيب النار والوصول إلى غرفته حيث أصبت بالاختناق واحتراق أجزاء من جسمي حتى وصلت سيارات #الدفاع_المدني في الوقت المطلوب وقاموا بإخراجي".

وأضاف المنقذ الزهراني (39 عاماً): "بكاء المرأة المسنة من الخوف ودعاؤها لي كان موقفاً مؤثراً ويكفيني من هذا الحادث هذه الكلمات الصادقة، كما أن ردود فعل الناس في وسائل #التواصل_الاجتماعي أبكتني فلم أتوقع أن أكون في مثل هذا الموقف حيث توالت الاتصالات والشكر من محافظ الجبيل عبدالله العسكر والأهالي".

من جهته، أشاد نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بشجاعة الزهراني في إنقاذ جيرانه والتواصل مع الدفاع المدني لحضورهم للموقع لإكمال مهام عملهم، مؤكداً أن دور المواطن والمقيم في هذه الحالات هو إبلاغ الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة إفساح المجال للجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذه الحالات وفق اختصاصها، كما أكد في نهاية اللقاء على ضرورة العمل على توعية وتأهيل المجتمع بسبل الوقاية والتعامل مع الحرائق.

وأوضح مدير الدفاع المدني اللواء محمد الزهراني بأن المواطن سالم الزهراني قام بإنقاذ عائلة من الحريق، مستجيباً لنداء استغاثة سمعه من #امرأة في أحد المنازل المجاورة له، وعلى الفور قام بالدخول للمنزل والاتصال بغرفة التوجيه والتحكم التابعة للدفاع المدني، حيث دخل إلى مكان الحريق، وقام بإخراج العائلة من المنزل، مما عرضه لبعض الجروح الطفيفة في يده اليسرى، إلى أن قامت فرق الدفاع المدني بمباشرة الحادثة والتعامل معها.