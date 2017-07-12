خادم الحرمين يستقبل تيلرسون ويبحث معه مكافحة الإرهاب

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقصر السلام بجدة اليوم الأربعاء، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ريكس تيلرسون.

ونقل الوزير تيلرسون في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، فيما أبدى الملك سلمان تحياته للرئيس الأميركي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وآفاق التعاون بين البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة، وخاصة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وتمويله، بحسب "واس".