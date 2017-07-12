سقف أطهر من سقف!

مجلس الشورى السعودي لم يسقط توصية ممارسة البنات للرياضة في المدارس كما ظن البعض، وأنا منهم.

ما تم إسقاطه أو رفضه في ملحمة «الخبز» التي دارت تحت القبة الشوروية هو توصية «إقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات»، وهي مادة نظرية تقوم بتدريس تاريخ الرياضة والنشاط الرياضي.

هذا لا يغير من واقع الأمر شيئاً، بل هو محزن أن نزيد من «النظري» في المدارس في مقابل العملي، وأن نستحضر قصة السعودي الذي كان ابنه بليداً في المدرسة في السعودية ثم توهج في مدرسة ابتدائية في بريطانيا لأنه هنا تعلم عن الفراشة نظرياً وطلب منه «الحفظ»، بينما هناك أخذته المعلمة إلى الحديقة ليرى الفراشة ويتأملها! هذا لا يغير من الواقع شيئاً لا، الرياضة لا تزال محظورة في مدارس البنات، ووزارة التعليم مشغولة «بما هو أهم»، وتبين أن مجلس الشورى أيضاً مشغول بما أهم، إنه مشغول بالخبز، ليس الخبز الذي يقيم صلب الفقراء والعاطلين والعاطلات، لا، إنه الخبز الذي ورد في المثل الشهير «أعط الخبز خبازه» الذي تبادلته اللجان لتدافع كل منها عن «محميتها» التي كأنها منطقة نفوذ، وهي ربما كذلك في ذهن بعض الأعضاء.

المجلس يحث القطاع الخاص على إنشاء الأندية النسائية، وهيئة الرياضة تفعل بالمثل، لكن المجلس نفسه، ووزارة التعليم، وربما بعض أعضاء الحكومة لا يريدون للصغيرات ممارسة الرياضة في المدارس، يفضلون ممارستها تحت سقف ناد خاص مكلف مادياً، ولوجستياً، وليس تحت سقف صالة الألعاب في المدرسة وكأن سقف القطاع الخاص «أطهر» وأحفظ للبنات من سقف القطاع العام. لا نتوقع ممن لا تعاني بناته من عدم ممارسة الرياضة، لوجود الإمكانات في المنزل أو المزرعة أو الاستراحة أن يحس بالمشكلة بالقدر الذي يحس به المواطن المتوسط، لذا لا يكلفه شيئاً أن يرفض أو يعارض الرياضة في مدارس البنات، بل حتى يرفض وجود منهج نظري رياضي (على رغم تعاسة الفكرة).

يرفضون الرياضة المجانية في المدارس، ويحثون الناس على الذهاب للقطاع الخاص، بهذا المنطق هم يعترفون بعجز القطاع العام، أو يغلبون مصلحة القلة على الأكثرية. الغريب أن الهيئة العامة للإحصاء ستبدأ غداً (الخميس) بزيارة أكثر من 57 ألف أسرة في كل مناطق السعودية وبمشاركة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للرياضة لإجراء ثلاثة مسوح أسرية أحدها مسح «ممارسة الرياضة للأسر»، وتقول الهيئة في بيانها إن مسح ممارسة الرياضة للأسر يأتي كأحد متطلبات رؤية السعودية 2030!

هل قرأ أعضاء مجلس الشورى تفاصيل الرؤية السعودية؟ وإذا كانوا فعلوا هل استوعبوا الجزء الخاص بالرياضة، والأهم الجزء الخاص بالمرأة وزيادة تمكينها؟

تمارس معظم البنات الرياضة على الأرصفة، رياضة وحيدة هي المشي، من دون سقف حكومي أو خاص، وستظل تفعل طالما لا يمكن أن تمارسها في المدرسة، ولا يمكن لضعف الحال، أو صغر المسكن لعامة الشعب أن تمارسها في البيت، ستظل تفعل إلى أن يكمل الأعضاء في المجلس، والمخططون في وزارة التعليم قراءة تفاصيل الرؤية السعودية.



*نقلاً عن "الحياة"