في المنطقة الشرقية شركات ضخمة ومصانع عملاقة ومجتمع منفتح على العالم منذ عشرات السنين. في الأربعينيات من القرن الماضي، كانت المنطقة على موعد لتوقيع عقد إنشاء مطار الظهران، وفي عام 1945م هبطت أول طائرة أجنبية تابعة لشركة TWA، ذلك المطار الذي كانت شركة أرامكو بحاجة ماسة له، حيث اختير مكانه بالقرب من مكاتبها بالظهران. في الخمسينيات بدأ المطار للتحول ليكون مطارا تجاريا يستقبل رحلات معظم شركات الطيران العالمية، إلى أن تم افتتاح مطار الملك فهد.

لا داعي للتطرق لظروف مطار الملك فهد منذ افتتاحه، فالحديث عن الماضي لا يفيد ولا يضيف شيئا. والأهم هو مستقبل هذا المطار الذي يخدم شرائح كبيرة من المجتمع، وينافس مطارات حديثة ومتطورة في الدول المجاورة.

الخطوات التي بدأت تطبيقا لرؤية 2030، وخاصة تخصيص المطارات المدنية، وتحويلها لشركات، تجعلنا أكثر تفاؤلا وحماسا، بإحداث نقلة نوعية وسريعة في الخدمات والتطويرات والربحية للدولة وللقطاع الخاص. وهذا ما لاحظناه من تطور سريع وفعال في الخدمات المقدمة للمسافرين ولشركات الطيران وشركات الشحن والخدمات المساندة كالسوق الحرة والمطاعم وغيرها. وقد صاحب هذه القفزات، قفزات مماثلة للقطاعات الحكومية العاملة في المطار، خاصة لإدارتي الجوازات والجمارك في صالات المغادرة والقدوم.

نحن كمستفيدين من هذا المطار، يهمنا نجاح شركة مطارات الدمام، ونعول عليها كثيرا لتجاوز عثرات الماضي، فالقاعات بحاجة لتطوير عاجل، وسيور الأمتعه في وضعها الحالي مخجل، ومدرجات المطار لا يمكنها استقبال الطائرات العملاقة، والخراطيم مهترئة، والرسوم على الشركات مرتفعة.

نحن متفائلون بهذه الشركة، خاصة وأنها تحظى بدعم وتشجيع ومتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، ناهيك عن أن مجلس إدارتها من الشباب السعودي الطموح، مع وجود ثنائي متميز هما عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة الشركة، وتركي الجعويني الرئيس التنفيذي. فمن خلال علاقتي الشخصية والطويلة بالأول ومتابعتي الدقيقة لجهود الثاني، أجزم أن هذا المطار سيشهد تطورا كبيرا وسريعا، في ظل الدعم الكبير من هيئة الطيران المدني، التي منحتهما مرونة كبيرة في اتخاذ القرارات وفي أقصر وقت ممكن. ولكم تحياتي.

*نقلاً عن "اليوم"