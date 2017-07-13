هذه أسعار مخيمات وفئات حجاج الداخل لهذا العام

أعلنت وزارة #الحج و #العمرة عن تخصيص #المخيمات التي تم تحديدها لشركات ومؤسسات #حجاج الداخل، ضمن برنامج الحج العام، هي: 30 مخيماً بالفئة "أ"، القريبة من #جسر_الجمرات، بإيجار قدره 7500 ريال للخيمة الواحدة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص 11 مخيماً بالفئة "أ2" بإيجار قيمته 6875 ريالاً للخيمة، و10 مخيمات بالفئة "ب" وفق إيجار قيمته 6250 ريالاً للخيمة، فيما تم تخصيص 17 مخيما في الفئة "ج" بإيجار قدره 5 آلاف ريال للخيمة، و32 مخيما في فئة "دأ"، بإيجار للخيمة 3750 ريالا، و19 مخيما في الفئة "د2"، بإيجار الخيمة 2500 ريال، و61 مخيما في الفئة "هـ" بإيجار 1500 ريال للخيمة.

وأوضحت الوزارة أن الشركات العاملة في برنامج الحج منخفض التكلفة، تم تخصيص 5 مخيمات لها بالفئة "ج"، و19 مخيما في فئة "دأ"، ومخيم واحد في فئة "د2" و20 مخيما في فئة "هـ".