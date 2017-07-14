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استشهاد جندي بإطلاق نار على دورية لحرس الحدود بالقطيف

المصدر: القطيف - إبراهيم الحسين
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علمت مصادر "العربية.نت" باستشهاد #رجل_أمن مساء الخميس في كورنيش #الناصرة ⁧‫بالقطيف‬⁩ شرقي #السعودية بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء تأدية مهامه.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة العاشرة من مساء أمس الخميس، تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول، ما نتج عنه استشهاد الجندي أول محمد حسين هزازي، وإصابة الجندي أول خالد معبّر حكمي ونقله إلى المستشفى.

وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.

كلمات دالّة

#استشهاد, #رجل أمن, #الناصرة, #السعودية

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