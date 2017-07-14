السعودية تهنئ العراق باستعادته الموصل من قبضة داعش

هنأت #السعودية الحكومة العراقية وشعبها باستعادة مدينة #الموصل وتحريرها من تنظيم #داعش الإرهابي.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية استمرار وقوف المملكة مع بغداد في جهودها في مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وسبل تمويله.

وكان رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، أعلن في 9 يوليو، تحقيق "النصر الكبير" في مدينة الموصل "المحررة"، بحسب مكتبه الإعلامي، بعد نحو 9 أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني أكبر مدن البلاد.

وأصدر المكتب بيانا يؤكد أن العبادي "وصل مدينة الموصل المحررة، وبارك للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي تحقيق النصر الكبير".

وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب أن العمليات في الموصل تقتصر حاليا على ملاحقة فلول #داعش.

وبدأت القوات العراقية هجومها لاستعادة ثاني أكبر مدن العراق في 17 تشرين الأول/أكتوبر. ويشكل هذا الإعلان الهزيمة الأكبر لتنظيم #داعش منذ سيطرته على الموصل قبل ثلاث سنوات.

ويشكل تحرير الموصل أيضا، خطوة ذات أهمية كبيرة للقوات العراقية التي انهارت تماما أمام هجوم تنظيم داعش العام 2014، رغم تفوقها عدديا.